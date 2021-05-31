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Режиму Лукашенко мало 3 миллиарда от ЕС: "Это не цифры"

Понедельник, 31 мая 2021, 12:48
Режиму Лукашенко мало 3 миллиарда от ЕС: Это не цифры

У самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко считают, что 3 миллиарда, которые предложил Европейский Союз за демократические изменения в стране, это недостаточно.

Источник: министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ"

Прямая речь: "Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты, говорят, что Евросоюз уже приготовил €3 млрд для Беларуси. Это будет способствовать осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство.

Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте".

Что предшествовало: 28 мая стало известно, что Европейский Союз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси в случае, если страна начнет демократические преобразования.

Почему это важно: Лукашенко отказывается выполнить требование своего народа: отойти от власти и назначить честные президентские выборы. Недавно он совершил прецедент, который уже назвали актом государственного терроризма: насильно посадил самолет другого государства в Минске под надуманным предлогом, чтобы арестовать белорусского оппозиционера, который был на его борту.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьЕС
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