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За вихідні у МВЦ в Києві щепили 3,5 тисячі людей, у Львові – тисячу

Неділя, 30 травня 2021, 22:51
фото Ольги Кириленко, УП

За вихідні у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 3467 людей.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook, голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebookдані МОЗ

Деталі: Зокрема, у неділю щеплення в цьому Центрі отримали 2072 особи.

Разом з тим, як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, у Центрі вакцинації на базі Арени-Львів у Львові за суботу та неділю вакцинували 1041 мешканця Львівщини, зареєстрованого у додатку "Дія".

При цьому, за даними МОЗ, у суботу, 29 травня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 8592 особи. З них вакциновано першою дозою – 7119 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) –  1473 особи.

За 29 травня було зроблено на 8223 щеплень менше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали силами 102 мобільних бригад з імунізації та 300 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 29 травня було проведено у Києві – 1402 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 119 301 щеплення.

Що передувало: 29 травня у Центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі в Києві почали вакцинацію людей, які записалися на щеплення через "Дію". Щеплення проводилося китайською вакциною CoronaVac.

При цьому вакцинація відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги для всіх, хто виявив бажання й мав відповідний запис у "Дії".

У Львові того ж дня Центр вакцинації відкрився на стадіоні Арена Львів.

У неділю подібний центр відкрився в Одесі на стадіоні Одеської національної юридичної академії.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКиїв


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