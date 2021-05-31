Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Президенти США Джо Байден й Росії Володимир Путін планують провести зустріч 16 червня у Женеві, але Москва вже визнала наявність розбіжностей щодо тем, які будуть підніматися під час переговорів.

Джерело: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує РБК

Деталі: За словами представника російського зовнішньополітичного відомства, напередодні зустрічі Путіна та Байдена "порядки денні РФ і США не збігаються".

Рябков запевнив, що РФ готова реагувати на будь-які постановки питань з американської сторони, але "зустрічна готовність спостерігається набагато менше і рідше".

Також він анонсував, що незабаром Кремль подасть Сполученим Штатам якісь сигнали, які нібито повинні стати "некомфортними" для Вашингтона.

Пряма мова: "Цілий ряд сигналів з Москви в наступні дні будуть для США некомфортними".

Нагадаємо:

Білий дім повідомив, що 16 червня у Женеві Джо Байден і Володимир Путін обговорять "весь спектр нагальних питань", оскільки США прагнуть відновити передбачуваність і стабільність у відносинах з Росією.

Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч в третій країні для обговорення, зокрема, й теми України.

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