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Встреча Байдена и Путина: Россия обещает США "некомфортные сигналы"

Понедельник, 31 мая 2021, 13:10
Фото: Ведомости

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин должны провести встречу 16 июня в Женеве, но Москва уже признала наличие разногласий относительно тем, которые будут подняты во время переговоров.

Источник: замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует РБК

Детали: По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, накануне встречи Путина и Байдена "повестки дня РФ и США не совпадают".

Рябков заверил, что РФ готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, но "встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже".

Также он анонсировал, что в скором времени Кремль подаст Соединенным Штатам некие сигналы, которые якобы должны стать "некомфортными" для Вашингтона.  

Прямая речь: "Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными".

Напомним:

  • Белый дом сообщил, что 16 июня в Женеве Джо Байден и Владимир Путин обсудят "весь спектр насущных вопросов", поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.
  • Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Знать больше: Почему встреча Байдена с Путиным - это возможность для Украины

Темы: БайденПутинСШАРосcия


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