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Асоціація міст виступила проти низки законопроєктів про забудову

Понеділок, 31 травня 2021, 14:03

Члени правління Асоціації міст України 22 квітня одноголосно ухвалили Рішення, в якому висловлена позиція категоричної непідтримки законопроєктів №4561 та №4562 як таких, що шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.

Джерело: пресслужба АМУ у листі до "Української правди"

Дослівно: "Ухвалення законопроєкту №4561 призведе до монополізації Міністерства культури та інформаційної політики у сфері охорони культурної спадщини. Асоціація наголошує, що у будь-якій країні світу така практика відсутня. Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Окрім того, Міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів.

Реалізація законопроєктів №4561 та №4562 жодним чином не посилить захист пам’яток національного та місцевого значення; не забезпечить вжиття правових заходів для охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, якою охорона архітектурної  спадщини  визначена одною з головних цілей планування забудови міської та сільської територій.

Окрім того, законопроєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади.

Прийняття законопроєктів №4561 та №4562 значно ускладнить проведення перевірок об’єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій".

Довідково: АМУ – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Створена 1992 року за ініціативи міських голів.

До складу Асоціації входить понад 900 територіальних громад. Головою АМУ є мер Києва Віталій Кличко.

Передісторія:

  • 27 травня повідомлялося, що Мінкультури разом із низкою ОДА, представниками місцевої влади просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти про протидію хаотичній забудові.
  • Зазначається, що законопроєкти мають на меті, зокрема, ввести кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини, підвищити штрафи за руйнування і знищення пам’яток культури та створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини.

Українська правда
Теми: асоціаціякультураМінкультури


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