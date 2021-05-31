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Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке

Понедельник, 31 мая 2021, 14:03
Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке

Члены правления Ассоциации городов Украины 22 апреля единогласно приняли решение, в котором выражена позиция категорической неподдержки законопроектов №4561 и №4562 как таких, которые вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели.

Источник: пресс-служба АГУ в письме "Украинской правде"

Дословно: "Принятие законопроекта №4561 приведет к монополизации Министерства культуры и информационной политики в сфере охраны культурного наследия. Ассоциация отмечает, что в любой стране мира такая практика отсутствует. Действия Минкультуры являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкультуры. Кроме того, министерство взяло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов.

Реализация законопроектов №4561 и №4562 никоим образом не усилит защиту памятников национального и местного значения; не обеспечит принятие правовых мер по охране архитектурного наследия, предусмотренных Конвенцией об охране архитектурного наследия Европы, которой охрана архитектурного наследия определена одной из главных целей планирования застройки города и страны.

Кроме того, законопроект №4561 не учитывает принципы местного самоуправления, собственную компетенцию местного самоуправления, курса государства на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти.

Принятие законопроектов №4561 и №4562 значительно усложнит проведение проверок объектов культурного наследия, пресечение незаконных работ на них и применения к нарушителям штрафных санкций".

Справка: АГУ - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, которая представляет позицию и защищает интересы местного самоуправления. Создана в 1992 году по инициативе городских глав.

В состав Ассоциации входит более 900 территориальных громад. Председателем АГУ является мэр Киева Виталий Кличко.

Предыстория:

  • 27 мая сообщалось, что Минкультуры вместе с рядом ОГА, представителями местной власти просят народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.
  • Отмечается, что цель законопроектов, в частности, ввести уголовную и усилить административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия, повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры и создать открытый реестр недвижимого культурного наследия.

Украинская правда

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Темы: ассоциациякультураМинкультуры
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