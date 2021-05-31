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Лукашенка позбавлять звання доктора КНУ в червні – ректор

Понеділок, 31 травня 2021, 14:57
Лукашенка позбавлять звання доктора КНУ в червні – ректор

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров повідомив, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу 7 червня.

Джерело: Бугров на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Бугрова: "Я звернувся до вченої ради напрацювати процедуру, її дійсно сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна.

7 червня засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка".

Деталі: Бугров зазначив, що, знаючи думку більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалене.

Довідка: Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

Передісторія: Ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка просила ректора і членів вченої ради університету скасувати звання Почесного доктора КНУ  Лукашенку.

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Теми: ЛукашенкоКиїввузи
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