Студенти КНУ хочуть позбавити Лукашенка докторського ступеню вишу

Ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка просить ректора та членів вченої ради університету скасувати звання Почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.

Джерело: випускниця КНУ Олена Нікуліна у Facebook

Дослівно зі звернення: "Звертаємося до вас із проханням ініціювати позбавлення Олександра Григоровича Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори Президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора".

Деталі: Диплом Почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року теперішній ректор Леонід Губерський.

Станом на 15:00 звернення підписали понад 130 осіб. Документ продовжують підписувати.

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