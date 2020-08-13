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Студенти КНУ хочуть позбавити Лукашенка докторського ступеню вишу

Четвер, 13 серпня 2020, 14:59
Фото president.gov.by

Ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка просить ректора та членів вченої ради університету скасувати звання Почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку. 

Джерело: випускниця КНУ Олена Нікуліна у Facebook

Дослівно зі звернення: "Звертаємося до вас із проханням ініціювати позбавлення Олександра Григоровича Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори Президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора".

Деталі: Диплом Почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року теперішній ректор Леонід Губерський.  

Станом на 15:00 звернення підписали понад 130 осіб. Документ продовжують підписувати.  

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Передісторія: 

  • У Білорусі п’яту добу тривають протести проти дій президента Олександра Лукашенка після виборів глави держави, які відбулися 9 серпня. 
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьосвіта


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