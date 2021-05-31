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Лукашенко лишат звания доктора КНУ в июне – ректор

Понедельник, 31 мая 2021, 14:57

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров сообщил, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня.

Источник: Бугров на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Бугрова: "Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина.

7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко".

Детали: Бугров отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Справка: Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

Предыстория: Инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Лукашенко.

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Темы: ЛукашенкоКиеввузы


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