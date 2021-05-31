Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Школярі в ОРДО вперше почали здавати російський держіспит

Понеділок, 31 травня 2021, 15:15
Школярі в ОРДО вперше почали здавати російський держіспит

Випускники одинадцятих класів в школах окупованої частини Донеччини 31 травня вперше приступили до складання Єдиного державного іспиту разом з Росією і за російськими нормами.

Джерело: інформаційний ресурс окупантів ДАН

Деталі: Усі задіяні в проведенні іспиту особи завчасно пройшли спеціальне навчання в Росії.

Іспит здають всього в трьох навчальних закладах: в "гімназії" і "університеті" в Донецьку, а також в "ліцеї" Макіївки. Іспит напишуть 475 учнів.

У понеділок 31 травня Єдиний державний іспит також стартував по всій Росії.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів здачі іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками.

Пряма мова Пушиліна: "Сьогодні у вас дійсно важливий день. Ви перші, хто складає Єдиний державний іспит на території "ДНР". Раніше треба було виїжджати, що становило додаткові складності...

Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються на всіх напрямках, у тому числі і в освітній системі".

 

Теми: ОРДЛОосвітаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: