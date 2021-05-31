Школярі в ОРДО вперше почали здавати російський держіспит

Випускники одинадцятих класів в школах окупованої частини Донеччини 31 травня вперше приступили до складання Єдиного державного іспиту разом з Росією і за російськими нормами.

Джерело: інформаційний ресурс окупантів ДАН

Деталі: Усі задіяні в проведенні іспиту особи завчасно пройшли спеціальне навчання в Росії.

Іспит здають всього в трьох навчальних закладах: в "гімназії" і "університеті" в Донецьку, а також в "ліцеї" Макіївки. Іспит напишуть 475 учнів.

У понеділок 31 травня Єдиний державний іспит також стартував по всій Росії.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів здачі іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками.

Пряма мова Пушиліна: "Сьогодні у вас дійсно важливий день. Ви перші, хто складає Єдиний державний іспит на території "ДНР". Раніше треба було виїжджати, що становило додаткові складності...

Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються на всіх напрямках, у тому числі і в освітній системі".