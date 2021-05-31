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Школьники в ОРДО впервые начали сдавать российский госэкзамен

Понедельник, 31 мая 2021, 15:15

Выпускники одиннадцатых классов в школах оккупированной части Донецкой области 31 мая впервые приступили к сдаче Единого государственного экзамена вместе с Россией и по российским нормам.

Источник: информационный ресурс оккупантов ДАН

Детали: Все задействованные в проведении экзамена лица заблаговременно прошли специальное обучение в России.

Экзамен сдают всего в трех учебных заведениях: в "гимназии" и "университете" в Донецке, а также в "лицее" в Макеевке. Экзамен напишут 475 учеников.

В понедельник 31 мая Единый государственный экзамен также стартовал по всей России.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин посетил один из пунктов сдачи экзамена в оккупированном Донецке, где выступил перед выпускниками.

Прямая речь Пушилина: "Сегодня у вас действительно важный день. Вы первые, кто сдает Единый государственный экзамен на территории "ДНР". Раньше надо было выезжать, что составляло дополнительные сложности…

Это элемент наших интеграционных процессов, которые набирают обороты и проявляются по всем направлениям, в том числе и в образовательной системе".

 

Темы: ОРДЛОобразованиеРосcия


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