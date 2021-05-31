Ситуація з COVID-19 в Україні покращується, Зеленський доручив дати прогноз на осінь

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні, пришвидшується вакцинація.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вказано, що на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

Він зазначив, що цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія". У суботу було вакциновано дев'ять тисяч осіб і понад 6100 – у неділю.

За словами Шмигаля, це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних планують розширювати цю практику.

Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.