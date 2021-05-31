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В останню неділю травня в Україні зробили понад 6 тисяч щеплень 

Понеділок, 31 травня 2021, 09:00

У неділю 30 травня в Україні зробили 6 168 щеплень проти COVID-19, першу дозу вакцини отримали 5 828 людей, другу дозу – 340 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом останньої доби працювали 60 мобільних бригад і 120 пунктів щеплення.

Із 24 лютого в Україні щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали одну дозу 1 021 804 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 125 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 147 581 щеплення.

Станом на 31 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 610 168 людей.

 

Нагадаємо: За вихідні 29-30 травня у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру вакцинували 3 467 жителів столиці, у Львові у Центрі вакцинації на базі Арени-Львів вакцинували 1041 мешканця Львівської області, зареєстрованого в застосунку "Дія".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у червні імунізація населення проти коронавірусу має пришвидшитися, бо буде більше вакцин.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медицина


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