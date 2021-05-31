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Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается, Зеленский поручил дать прогноз на осень

Понедельник, 31 мая 2021, 15:34

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, все области сейчас находятся в "желтой" зоне, ускоряется вакцинация.

Источник: Офис президента

Детали: Указано, что на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, коих на сегодня 110 876 человек.

Из 74675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

Он отметил, что в эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение "Дія". В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье.

По словам Шмыгаля, это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных планируют расширять эту практику.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

Темы: коронавирусОфис президента


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