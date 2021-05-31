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В Укргідрометцентрі прогнозують спекотне літо

Понеділок, 31 травня 2021, 17:04

Температура повітря влітку в Україні може сягати 40 градусів.

Джерело: директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде".

Деталі: Кульбіда зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

Нагадаємо: За офіційним прогнозом Укргідрометцентру, літо в Україні починається з прохолодної і вологої погоди.

Теми: погода


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