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В Укргидрометцентре прогнозируют жаркое лето

Понедельник, 31 мая 2021, 17:04

Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов.

Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет".

Детали: Кульбида отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Напомним: Согласно официальному прогнозу Укргидрометцентра, лето в Украине начинается с прохладной и влажной погоды.

Темы: погода


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