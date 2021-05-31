В Укргидрометцентре прогнозируют жаркое лето

Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов.

Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет".

Детали: Кульбида отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Напомним: Согласно официальному прогнозу Укргидрометцентра, лето в Украине начинается с прохладной и влажной погоды.