Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, біля Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Також неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.
Біля Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Окрім цього, у напрямку Санжарівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Військові вчасно подавили безпілотник.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.