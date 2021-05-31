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Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"

Понеділок, 31 травня 2021, 17:31

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Також неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

Біля Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Окрім цього, у напрямку Санжарівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Військові вчасно подавили безпілотник. 

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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