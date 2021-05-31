Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Також неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

Біля Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Окрім цього, у напрямку Санжарівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Військові вчасно подавили безпілотник.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.