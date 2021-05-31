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Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"

Понеділок, 31 травня 2021, 17:31
Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив тишу

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Також неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

Біля Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Окрім цього, у напрямку Санжарівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Військові вчасно подавили безпілотник. 

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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