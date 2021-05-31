Запускали беспилотник и вели обстрелы: враг 5 раз нарушил "тишину"

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Также неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска – ручные противотанковые гранатометы.

У Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении Санжаровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Военные вовремя подавили беспилотник.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.