Запускали беспилотник и вели обстрелы: враг 5 раз нарушил "тишину"
С начала текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, у Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Также неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска – ручные противотанковые гранатометы.
У Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Кроме этого, в направлении Санжаровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Военные вовремя подавили беспилотник.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.