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Запускали беспилотник и вели обстрелы: враг 5 раз нарушил "тишину"

Понедельник, 31 мая 2021, 17:31

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Также неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска – ручные противотанковые гранатометы.

У Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении Санжаровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Военные вовремя подавили беспилотник.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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