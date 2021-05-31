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Разумков хоче заслухати міністра енергетики щодо тарифів

Понеділок, 31 травня 2021, 18:22
Разумков хоче заслухати міністра енергетики щодо тарифів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністра енергетики Германа Галущенка щодо тарифів на годині запитань до уряду, щоб зрозуміти, до чого готуватися українцям у наступному опалювальному сезоні.

Джерело: Разумков на погоджувальній раді, якого цитує пресслужба парламенту

Пряма мова Разумкова: "Я хотів  би нагадати представникам уряду, що Верховна Рада 28 січня прийняла відповідну постанову ("Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги". - ред.). Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати, що саме було зроблено Кабінетом міністрів за дорученням парламенту. Закінчився фактично опалювальний період. Ми маємо зрозуміти, до чого готуватися людям та що було зроблено до наступного опалювального сезону".

Деталі: Разумков запропонував заслухати виступ Галущенка в межах години запитань до уряду цього або наступного тижня.

Він додав, що міністр енергетики, який отримав достатньо велику кількість голосів народних депутатів, має прозвітувати про озвучені під час свого призначення плани.

Нагадаємо: Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроВерховна Радаенергетикатарифи
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