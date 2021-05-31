Разумков хочет заслушать министра энергетики по тарифам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министра энергетики Германа Галущенко по тарифам на часе вопросов к правительству, чтобы понять, к чему готовиться украинцам в следующем отопительном сезоне.

Источник: Разумков на согласительном совете, которого цитирует пресс-служба парламента

Прямая речь Разумкова: "Я хотел бы напомнить представителям правительства, что Верховная Рада 28 января приняла соответствующее постановление. Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано Кабинетом министров по поручению парламента. Закончился фактически отопительный период. Мы должны понять, к чему готовиться людям и что было сделано к следующему отопительному сезону".

Детали: Разумков предложил заслушать выступление Галущенко в пределах часа вопросов к правительству этой или следующей неделе.

Он добавил, что министр энергетики, который получил достаточно большое количество голосов народных депутатов, должен отчитаться об озвученных во время своего назначения планах.

Напомним: Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.