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Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня

Понеділок, 31 травня 2021, 18:30

Наступний саміт Україна - Європейський Союз запланований на 12 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила заступник голови Комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Марія Мезенцева.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - написала Мезенцева у своєму телеграм-каналі.

У квітні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що запланований на серпень саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на саміті планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Теми: НАТОУкраїна


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