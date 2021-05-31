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Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

Понедельник, 31 мая 2021, 18:30
Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

Следующий саммит Украина - Европейский Союз запланирован на 12 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала Мезенцева в своем телеграм-канале.

В апреле заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что запланированный на август саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на саммите планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

Темы: НАТОУкраина
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