Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Понеділок, 31 травня 2021, 18:35

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив, що всі кроки Альянсу для підвищення готовності його сил здійснюються винятково з оборонною метою.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг сказав на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони країн Альянсу в понеділок, реагуючи на плани РФ створити до 20 нових військових з’єднань на заході.

Як повідомлялося, міноборони Росії заявило, що сформує в Західному військовому окрузі близько 20 нових з'єднань і військових частин. Міністр оборони РФ Сергєй Шойгу пояснив, що це робиться у відповідь на дії країн НАТО.

"Те що ми бачимо – це модель поведінки РФ, в рамках якої Росія в останні роки потужно інвестувала у нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилась готовою застосувати військову силу проти сусідів. В Грузії, в Україні вона продовжує дестабілізувати Донбас та східну Україну… Це одна з причин, чому НАТО впродовж останніх років підвищив готовність наших сил", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО – це передусім оборонний союз, який покликаний захищати і обороняти своїх союзників.

"Ми демонструємо нашу готовність обороняти наших союзників також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, відбувається заради оборони", - сказав генсек Альянсу.

За словами Шойгу, до кінця року в Західному військовому окрузі РФ буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин, тому що країни НАТО на чолі зі Сполученими Штатами нарощують інтенсивність польотів своєї стратегічної авіації, присутність бойових кораблів та збільшують кількість військових навчань.

Теми: НАТОРосіяармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Усі новини...
НАТО
НАТО вирішив обмежити доступ представників Білорусі до своєї штаб-квартири
Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня
Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО
Останні новини
21:37
Новини 31 травня: Шарія оголосили персоною нон грата, Стерненка частково виправдали
21:34
Енергомитниця не дозволяє "Нафтогазу" використовувати "трубу Медведчука"
21:30
Шарій оскаржив рішення Литви відібрати у нього статус біженця
21:24
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
21:16
ФотоБізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку
20:45
Росія продовжить заборону на польоти в Туреччину
20:40
Меркель і Макрон вважають неприйнятним стеження між західними союзниками
20:35
Виробники нафтопродуктів можуть вийти на потрібний обсяг за 10 днів – Міненерго
20:19
Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі
19:50
Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн
Усі новини...