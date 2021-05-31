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Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Понеділок, 31 травня 2021, 18:35
Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив, що всі кроки Альянсу для підвищення готовності його сил здійснюються винятково з оборонною метою.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг сказав на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони країн Альянсу в понеділок, реагуючи на плани РФ створити до 20 нових військових з’єднань на заході.

Як повідомлялося, міноборони Росії заявило, що сформує в Західному військовому окрузі близько 20 нових з'єднань і військових частин. Міністр оборони РФ Сергєй Шойгу пояснив, що це робиться у відповідь на дії країн НАТО.

"Те що ми бачимо – це модель поведінки РФ, в рамках якої Росія в останні роки потужно інвестувала у нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилась готовою застосувати військову силу проти сусідів. В Грузії, в Україні вона продовжує дестабілізувати Донбас та східну Україну… Це одна з причин, чому НАТО впродовж останніх років підвищив готовність наших сил", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО – це передусім оборонний союз, який покликаний захищати і обороняти своїх союзників.

"Ми демонструємо нашу готовність обороняти наших союзників також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, відбувається заради оборони", - сказав генсек Альянсу.

За словами Шойгу, до кінця року в Західному військовому окрузі РФ буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин, тому що країни НАТО на чолі зі Сполученими Штатами нарощують інтенсивність польотів своєї стратегічної авіації, присутність бойових кораблів та збільшують кількість військових навчань.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяармія
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