Генсек НАТО отреагировал на планы РФ по созданию новых военных соединений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что все шаги Альянса для повышения готовности его сил осуществляются исключительно с оборонительной целью.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел и обороны стран Альянса в понедельник, реагируя на планы РФ создать до 20 новых военных соединений на западе.

Как сообщалось, Минобороны России заявило, что сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Министр обороны РФ Сергеем Шойгу объяснил, что это делается в ответ на действия НАТО.

"То, что мы видим - это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестировала в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готовой применить военную силу против соседей. В Грузии, в Украине она продолжает дестабилизировать Донбасс и восточную Украину... Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысил готовность наших сил", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО - это прежде всего оборонительный союз, который призван защищать и оборонять своих союзников.

"Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - сказал генсек Альянса.

По словам Шойгу, до конца года в Западном военном округе РФ будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, потому что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей и увеличивают количество военных учений.