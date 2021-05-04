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Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

Вівторок, 4 травня 2021, 15:08
Ще 4 області можуть вийти з червоної зони
Фото 5.ua

Незабаром Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо покращення епідситуації у них збережеться.

Джерело: пресслужба головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Дослівно: "Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів".

Деталі: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву. 

Передісторія: 

  • Із 1 травня КиївКиївська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". 
  • Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області наразі залишаються у "червоній" зоні. 

Українська правда

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Теми: коронавірускарантин
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