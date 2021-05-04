Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

Незабаром Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо покращення епідситуації у них збережеться.

Джерело: пресслужба головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Дослівно: "Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів".

Деталі: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву.

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