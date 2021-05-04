Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

Вівторок, 4 травня 2021, 15:08
Фото 5.ua

Незабаром Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо покращення епідситуації у них збережеться.

Джерело: пресслужба головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Дослівно: "Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів".

Деталі: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву. 

Передісторія: 

  • Із 1 травня КиївКиївська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". 
  • Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області наразі залишаються у "червоній" зоні. 

Українська правда
Теми: коронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Житомирська область переходить із червоної в помаранчеву зону

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

фото Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених

Колишній британський розвідник склав на Трампа ще одне "досьє" – ЗМІ

Усі новини...
коронавірус
На концерт з "паспортом здоров’я": Данія послаблює карантин
Житомирська область переходить із червоної в помаранчеву зону
Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson
Останні новини
15:24
На концерт з "паспортом здоров’я": Данія послаблює карантин
15:18
Apple загрожує штраф у 27 мільярдів доларів – Єврокомісія
15:08
Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони
14:59
відеоРосіянин Дудь показав вирізаний шматок інтерв'ю з українцем Івангаєм
14:33
Чеський "суперміністр" хотів запропонувати Кремлю "забути" Врбетіце в обмін на "Спутнік" – ЗМІ
14:18
У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 
13:56
В Україну йдуть дощі і грози
13:48
"Усатий блок": у Молдові створили новий політичний союз для парламентських виборів
12:57
фото, відео, оновлено від 08:49У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: 23 загиблих
12:47
У Мадриді проходять місцеві вибори, що можуть вплинути на ситуацію в країні загалом
Усі новини...