Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони
Вівторок, 4 травня 2021, 15:08
Незабаром Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області зможуть вийти з червоної зони карантину, якщо покращення епідситуації у них збережеться.
Джерело: пресслужба головного санітарного лікаря Віктора Ляшка
Дослівно: "Покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів".
Деталі: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву.
Передісторія:
- Із 1 травня Київ, Київська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої".
- Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області наразі залишаються у "червоній" зоні.
Українська правда