Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Степанов: "Спутника" в Україні не буде

Вівторок, 4 травня 2021, 16:01
Фото з Facebook Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Росія поширює у світі фейки про інші вакцини, щоб проштовхнути власний "Спутник", але в Україні російської вакцини не буде.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення.

Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник". Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде".

Деталі: Він додав, що Україну теж "намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

Міністр зазначив, що ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії.

Він закликав українців не вірити фейкам, "дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни".

Передісторія:

  • Раніше Європейська служба зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) повідомила, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації.
  • За словами Степанова, з початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

Українська правда
Теми: СтепановРосіявакцинаціядезінформація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Житомирська область переходить із червоної в помаранчеву зону

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

фото Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених

Колишній британський розвідник склав на Трампа ще одне "досьє" – ЗМІ

Усі новини...
Степанов
На Великдень в Україні виявили менше 3 тисяч хворих на COVID
Степанов дав пораду, як безпечно відсвяткувати Великдень
Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року
Останні новини
16:07
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку закупила Україна
16:01
Степанов: "Спутника" в Україні не буде
15:24
На концерт з "паспортом здоров’я": Данія послаблює карантин
15:18
Apple загрожує штраф у 27 мільярдів доларів – Єврокомісія
15:08
Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони
14:59
відеоРосіянин Дудь показав вирізаний шматок інтерв'ю з українцем Івангаєм
14:33
Чеський "суперміністр" хотів запропонувати Кремлю "забути" Врбетіце в обмін на "Спутнік" – ЗМІ
14:18
У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 
13:56
В Україну йдуть дощі і грози
13:48
"Усатий блок": у Молдові створили новий політичний союз для парламентських виборів
Усі новини...