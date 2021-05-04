Степанов: "Спутника" в Україні не буде

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Росія поширює у світі фейки про інші вакцини, щоб проштовхнути власний "Спутник", але в Україні російської вакцини не буде.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення.

Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник". Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде".

Деталі: Він додав, що Україну теж "намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

Міністр зазначив, що ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії.

Він закликав українців не вірити фейкам, "дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни".

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