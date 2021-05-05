Венеційка надала терміновий висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

У Венеційській комісії стверджують, що міжнародні експерти мають брати участь у відборі членів Вищої ради правосуддя, а під час ухвалення рішення щодо призначення його мають підтримати щонайменше двоє міжнародних експертів.

Джерело: висновок Венеційської комісії

Дослівно: "Рішення Етичної ради слід вважати прийнятими, якщо чотири члени проголосували "за" і якщо серед цих чотирьох членів є щонайменше два міжнародні експерти; у разі роздільного голосування його слід повторити, якщо знову виникла така ситуація, то вирішальним є голосування, що включає щонайменше двох міжнародних експертів".

Деталі: Так, в комісії надали 11 рекомендацій щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського №5068. Останнім пропонується створити Етичну раду, члени якої встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

До Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три людини, яких оберуть міжнародні організації.

У свою чергу Венеційка наголосила, що в законі мають бути викладені критерії професійної етики та доброчесності. Окрім того, мандат міжнародних експертів має діяти шість років.

Також вказується, що закон має надавати Етичній раді слідчі повноваження щодо його роботи. Під час відбору членів ВРП можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Комісія також назвала нереалістичним термін у три місяці, за який Етична рада має перевірити чинних членів Вищої ради правосуддя. До того, Венеційка рекомендує наділити Етичну раду повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП, а не комітет Верховної Ради з питань правосуддя.

У висновку також рекомендується, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді НАЗК та НАБУ для подальших дій.

Що передувало: У лютому президент Володимир Зеленський законопроєктом запропонував створити Етичну раду з профоцінювання і доброчесності членів ВРП.