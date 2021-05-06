Наступна зустріч радників в "Нормандському форматі" може бути очною - Єрмак
Четвер, 6 травня 2021, 22:41
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч радників президентів у "Нормандському форматі" може відбутися в травні.
Джерело: повідомлення ОПУ
Дослівно: "Керівник Офісу глави держави також повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі".
Довідково: Нормандський формат передбачає переговори 4 країн щодо врегулювання конфлікту на Донбасі: України, Росії, Франції та Німеччини.
Передісторія:
- 19 квітня під час перемовин радників глав держав "нормандської четвірки" прозвучала пропозиції провести наступну зустріч на лінії розмежування, щоб ухвалювати рішення в конкретних умовах.
Українська правда