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Наступна зустріч радників в "Нормандському форматі" може бути очною - Єрмак

Четвер, 6 травня 2021, 22:41

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч радників президентів у "Нормандському форматі" може відбутися в травні.

Джерело: повідомлення ОПУ

Дослівно: "Керівник Офісу глави держави також повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі".

Довідково: Нормандський формат передбачає переговори 4 країн щодо врегулювання конфлікту на Донбасі: України, Росії, Франції та Німеччини.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Андрій Єрмакнормандський формат


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