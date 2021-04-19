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Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Понеділок, 19 квітня 2021, 22:27

Під час перемовин радників глав держав "нормандської четвірки" прозвучала пропозиції провести наступну зустріч на лінії розмежування, щоб ухвалювати рішення в конкретних умовах. 

Джерело: повідомлення Української делегації в ТКГ у Telegram

Дослівно: "Навіть, прозвучала цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах".

Деталі: Зазначається, що під час перемовин усі сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму всеосяжного припинення вогню.

Головним питанням зустрічі стало обговорення практичних кроків для дотримання режиму "тиші". Конкретні заходи для цього обговорить безпекова підгрупа ТКГ 20 квітня. 

Що передувало: Позачергове екстрене засідання робочої підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи відбудеться 20 квітня о 10 ранку. 

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Українська правда
Теми: нормандський форматДонбас


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