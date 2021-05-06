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Один із фігурантів справи про "замах на Лукашенка" просить статус біженця в Україні

Четвер, 6 травня 2021, 23:25
Один із фігурантів справи про замах на Лукашенка просить статус біженця в Україні

Один із 10 обвинувачених у справі про "замах на Олександра Лукашенка" голова Могильовської обласної організації партії БНФ Віталій Макаренко звернувся до Державної міграційної служби України з проханням про надання статусу біженця або додатковий захист української держави.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: За даними видання, Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де мешкає його родина.

Водночас він та його адвокат планують звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб, з одного боку, повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі та клопотати про невидачу, а з іншого - для отримання інформації про екстрадицію.

Макаренко наголосив, що справа проти нього явно політична та сфальсифікована. Він запевнив, що не вживав жодних дій, які можна кваліфікувати як змову чи замах.

Білорус не виключає, що його включили до списку фігурантів справи з метою просування акценту про "український слід".

Пряма мова: "Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що більший період часу я провів в Україні, моя сім’я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен".

Деталі: Макаренко скептично ставиться до визнання вини іншими учасниками справи. "У в'язниці КДБ ви, мабуть, можете у чомусь зізнатися", - сказав він.

Він переконаний, що нинішнє КДБ продовжує традиції репресивних органів радянських часів.

Передісторія:

  • 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.
  • У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі. 
  • У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв. Наразі в справі про "замах" фігурує 9 громадян.
  • 18 квітня у КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.

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"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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