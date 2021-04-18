"Держпереворот" у Білорусі: в КДБ заявили, що затримані дають визнавальні свідчення

У КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.

Джерело: начальник відділу слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек в ефірі телеканалу ОНТ

Пряма мова: "В даний час тривають слідчі дії, затримані особи поміщені в слідчий ізолятор КДБ, вони співпрацюють зі слідством, дають визнавальні свідчення.

Нами, в числі іншого, підготовлені запити до компетентних установ юстиції іноземних держав про надання нам правової допомоги при розслідуванні даної кримінальної справи".

Деталі: Представник КДБ зазначив, що оперативні розшукові заходи тривали протягом більше шести місяців, протиправна діяльність учасників терористичної групи документувалася на всіх етапах.

"Громадянин США Юрій Зенкович, за отриманими даними, був пов'язаний зі спецслужбами США. На території Білорусі він здійснював пошук, робив спроби вербування і підкупу військовослужбовців Збройних Сил та правоохоронних органів, готових за грошову винагороду брати участь у насильницькому поваленні чинної влади... Ми зафіксували два випадки передачі військовослужбовцям незаконної грошової винагороди за допомогою проведення тайникових операцій", - сказав Бичек.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 357 КК – змова чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Санкція частини першої цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Що передувало: У суботу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США.

За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.