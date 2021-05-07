Блінкен дав оцінку своєму візиту в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає результативним свій візит до України.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Продуктивно провів час у Києві з президентом Володимиром Зеленським і всіма, з ким я зустрічався".

Деталі: За його словами, Сполучені Штати сповнені рішучості протистояти російській агресії та підтримувати реформи, необхідні для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України.

Також Блінкен зазначив, що був радий зустрітися із "сміливими українцями", які щодня працюють задля подолання корупції та сприяння судовій реформі в Україні.

"Вони ведуть свою країну до світлого майбутнього, за яке боролися українці під час Революції Гідності", - додав держсекретар.

Передісторія: У четвер відбувся візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.

Зеленський обговорив з ним питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні. Водночас Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Окрім того, відбулася зустріч держсекретаря США, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій.