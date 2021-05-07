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Зустріч Блінкена з Епіфанієм: митрополит ПЦУ розкрив деталі розмови

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:28

Митрополит Православної церкви України Епіфаній розповів, про що розмовляв з державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час їхньої зустрічі в Києві.

Джерело: Епіфаній у Facebook, пресслужба ПЦУ

Пряма мова: "Вдячний Держсекретареві за вдумливу розмову. Принцип свободи віросповідання був покладений в основу розбудови США, і його захист залишається одним з пріоритетів. На окупованих Росією територіях свобода віросповідання постійно брутально порушується, тому важливою є міжнародна увага до цієї проблеми. В розмові з Держсекретарем також обговорили питання становлення й розвитку Православної церкви України".

 

Деталі: Зустріч відбулася 6 травня. На її початку Епіфаній і Блінкен взяли участь у церемонії вшанування загиблих українських героїв, поклавши квіти до Стіни пам’яті. Далі глава американської дипломатії відвідав кафедральний Свято-Михайлівський собор.

 

Особливу увагу під час зустрічі також було приділено "важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності".

Також було обговорено плани наступних двосторонніх контактів.

 

Епіфаній висловив особливу вдячність Сполученим Штатам "за тверду підтримку України в протидії зовнішнім викликам та консолідацію міжнародної спільноти в боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої держави".

Передісторія: У четвер відбувся візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.

Зеленський обговорив з ним питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні. Водночас Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Окрім того, відбулася зустріч держсекретаря США, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій.

Українська правда
Теми: Православна Церква УкраїниСША


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