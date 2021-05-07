"Я переїхав пограничника…": суд заслухав аудіодокази у справі вбивства офіцера ДПСУ

Тячівський районний суд розглянув аудіодокази у справі щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського у листопаді 2018 року.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: На засіданні 6 травня суд зокрема заслухав записи телефонних розмов контрабандиста, після скоєння ним смертельного наїзду на начальника відділу прикордонної служби "Ділове".

У перемовинах зі своїми спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою, зазначають у ДПСУ.

Водночас, як уточнила УП речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, підозрюваний своєї провини не визнає.

У ДПСУ вказують, що це вже сьоме слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду. У вересні 2020 року справу почали розглядати заново. За 8 місяців суд 5 разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві і лише два рази аби розглянути докази у справі.

На вчорашньому засіданні суд продовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня цього року. Наступне засідання на якому, можливо, будуть заслухані свідки наїзду на офіцера прикордонника, заплановане на 16 червня.

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