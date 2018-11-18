Підозрюваного в наїзді на прикордонника затримано – Князєв

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Неділя, 18 листопада 2018, 00:13

Поліція затримала підозрюваного в наїзді на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадима Березенського, внаслідок якого той помер.

Про це повідомив "Українській правді" голова Нацполіції Сергій Князєв.

 
Фото поліції

"В результаті проведених розшукових заходів поліції та Прикордонної служби сьогодні затримано 34-річного мешканця Рахіва за ст.208 КПК України. Затриманому інкриміновано злочинні дії за ст. 348 Кримінального кодeксу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначив він.

За словами Князєва, у неділю суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Як повідомлялося, вночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили начальника прикордонного відділу "Ділове", військовослужбовець перебував у важкому стані у комі.

У суботу він помер у лікарні

Українська правда
Теми: поліція Прикордонна служба Закарпаття
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