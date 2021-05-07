Степанов: Індійський штам коронавірусу скоро буде в Україні, вражає молодь

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає, що індійський штам коронавірусу COVID-19 скоро прийде в Україну.

Джерело: Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом або з південноафриканським".

Деталі: За словами Степанова, індійський штам досить важкий, досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема шлунка і нирок.

"Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - зазначив міністр.