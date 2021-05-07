Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Степанов: Індійський штам коронавірусу скоро буде в Україні, вражає молодь

П'ятниця, 7 травня 2021, 22:15

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає, що індійський штам коронавірусу COVID-19 скоро прийде в Україну.

Джерело: Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом або з південноафриканським".

Деталі: За словами Степанова, індійський штам досить важкий, досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема шлунка і нирок.

"Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - зазначив міністр.

Теми: коронавірусМОЗСтепанов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 7 травня: вихід з третьої хвилі, озброєння від США

У Києві посилили контроль за вакцинацією і показали мапу пунктів щеплення

Позбавлений громадянства "контрабандист" подав до суду на Зеленського, СБУ та РНБО

фотоРосія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії

інфографікаВ Україні не лишилося жодної червоної зони, де лютує COVID

інфографікаУкраїнці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

Усі новини...
коронавірус
Лукашенко заявив, що Білорусь зробила свою вакцину від COVID-19
Німеччина зупинила третю хвилю епідемії - глава МОЗ
В Україні не лишилося жодної червоної зони, де лютує COVID
Останні новини
22:15
Степанов: Індійський штам коронавірусу скоро буде в Україні, вражає молодь
21:52
Не Монзуль єдиною: в УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр
21:34
ЗМІ: Історичний будинок поблизу "Салюта" за 300 млн грн планує купити сумнівна фірма
21:30
Новини 7 травня: вихід з третьої хвилі, озброєння від США
21:20
Допінг-тест: Спортивний арбітраж відхилив другу апеляцію тенісистки Ястремської
21:01
Нацбанк послабив курс гривні на 11 травня
20:44
У Британії дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від коронавірусу
20:20
Від початку року в Україні зареєстрували понад 120 тисяч вживаних авто – асоціація
20:13
Нетаньяху в розмові з Путіним згадав про Київ. В ОП припускають, що могло йтися про Донбас
20:12
Бельгія дозволила екстрадицію до Греції засудженого ультраправого євродепутата
Усі новини...