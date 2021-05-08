Марсовий вертоліт NASA переходить на новий етап досліджень
Субота, 8 травня 2021, 04:48
Марсовий гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 5 політ на Марсі та завершив свою першу односторонню подорож.
Джерело: NASA
Деталі: Під час 5 польоту безпілотник піднявся на рекордну висоту в 10 метрів.
А перед тим, як приземлитися, зробив кольорові зображення території, над якою пролітав.
Загалом цей політ Ingenuity тривав 108 секунд.
Після здійснення 5 польоту марсовий гелікоптер переходить на новий етап демонстрації операцій.
Цей етап буде зосереджений на дослідженні того, які можливості може забезпечити вертоліт, що передає дані з Марса.
Зокрема, йдеться про стереозображення з атмосферних висот Червоної планети і використання повітряних розвідників на Марсі.
Передісторія:
- Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
- Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.
- Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.
Українська правда