У NASA повідомили дату першого запуску вертольота на Марсі після двох перенесень
Неділя, 18 квітня 2021, 01:57
Марсовий вертоліт NASA Ingenuity можуть вперше запустити у найближчий понеділок після затримки у понад тиждень.
Джерело: NASA, цитує NDTV
Дослівно: "NASA має намір здійснити перший рейс свого гетерографа Ingenuity не раніше понеділка, 19 квітня".
Деталі: Політ мінівертольота буде першим контрольованим на іншій планеті та допоможе отримати безцінні дані про умови на Марсі.
На Землі дані отримають "через кілька годин після автономного польоту", який відбудеться приблизно о 3:30 ранку (07:30 за Гринвічем).
У NASA зазначають, що політ є складним завданням через розріджене повітря на Марсі.
Передісторія:
- NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.
- Космічне агентство NASA вдруге перенесло перший політ на Марсі безпілотника Ingenuity з марсоходу Perseverance, запланований на 14 квітня.
Нагадаємо:
- Висота першого польоту вертольота-дрона Ingenuity, що має тривати близько 30 секунд, становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.
- Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
- Perseverance – вже п'ятий американський марсохід, який NASA відправило для вивчення Червоної планети. Це найбільший в світі планетохід, вага якого сягає 1025 кг, довжина становить 3 метри і ширина – 2,7 метра. Він оснащений великою кількістю дослідницького устаткування.