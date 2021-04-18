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У NASA повідомили дату першого запуску вертольота на Марсі після двох перенесень

Неділя, 18 квітня 2021, 01:57
У NASA повідомили дату першого запуску вертольота на Марсі після двох перенесень

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity можуть вперше запустити у найближчий понеділок після затримки у понад тиждень.

Джерело: NASA, цитує NDTV

Дослівно: "NASA має намір здійснити перший рейс свого гетерографа Ingenuity не раніше понеділка, 19 квітня".

Деталі: Політ мінівертольота буде першим контрольованим на іншій планеті та допоможе отримати безцінні дані про умови на Марсі.

На Землі дані отримають "через кілька годин після автономного польоту", який відбудеться приблизно о 3:30 ранку (07:30 за Гринвічем).

У NASA зазначають, що політ є складним завданням через розріджене повітря на Марсі.

Передісторія:

  • NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.
  • Космічне агентство NASA вдруге перенесло перший політ на Марсі безпілотника Ingenuity з марсоходу Perseverance, запланований на 14 квітня.

Нагадаємо:

  • Висота першого польоту вертольота-дрона Ingenuity, що має тривати близько 30 секунд, становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.
  • Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
  • Perseverance – вже п'ятий американський марсохід, який NASA відправило для вивчення Червоної планети. Це найбільший в світі планетохід, вага якого сягає 1025 кг, довжина становить 3 метри і ширина – 2,7 метра. Він оснащений великою кількістю дослідницького устаткування.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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