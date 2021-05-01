Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі
Субота, 1 травня 2021, 00:24
Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.
Джерело: NASA у twitter, пресслужба NASA
Деталі: Ingenuity завершив свій четвертий політ і здолав більшу відстань за вищої швидкості.
Крім того, безпілотник зробив більше фотографій, коли пролітав над марсіанською поверхнею.
Як зазначають у NASA, незабаром Ingenuity розпочне новий етап для вивчення, як аеророзвідка та інші функції можуть бути використані для подальших досліджень Марсу та космосу.
Марсовий вертоліт нову операцію розпочне приблизно за 2 тижні.
Що передувало:
- Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".
- Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.
Передісторія:
- Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
- 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
- Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
- Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.
Українська правда