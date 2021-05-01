Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.

Джерело: NASA у twitter, пресслужба NASA

Деталі: Ingenuity завершив свій четвертий політ і здолав більшу відстань за вищої швидкості.

Крім того, безпілотник зробив більше фотографій, коли пролітав над марсіанською поверхнею.

Як зазначають у NASA, незабаром Ingenuity розпочне новий етап для вивчення, як аеророзвідка та інші функції можуть бути використані для подальших досліджень Марсу та космосу.

Марсовий вертоліт нову операцію розпочне приблизно за 2 тижні.

Що передувало:

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Передісторія: