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Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі

Субота, 1 травня 2021, 00:24
Вище і швидше: безпілотник NASA здійснив 4-й політ на Марсі

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.

Джерело: NASA у twitter, пресслужба NASA

Деталі: Ingenuity завершив свій четвертий політ і здолав більшу відстань за вищої швидкості.

Крім того, безпілотник зробив більше фотографій, коли пролітав над марсіанською поверхнею.

 

Як зазначають у NASA, незабаром Ingenuity розпочне новий етап для вивчення, як аеророзвідка та інші функції можуть бути використані для подальших досліджень Марсу та космосу.

Марсовий вертоліт нову операцію розпочне приблизно за 2 тижні.

Що передувало:

  • Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 
  • Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.

Українська правда

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Теми: космос
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