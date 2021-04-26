Під час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.

Джерело: NASA

Деталі: За повідомленням агентства, вертоліт перевищив навіть показники, які він демонстрував під час тестування на Землі.

Безпілотник під час третього випробувального польоту подолав відстань у 50 метрів, це прирівнюють до більшої частини довжини футбольного поля.

Крім того, Ingenuity продемонстрував швидкість польоту – 2 м/с. А піднявся він на висоту 5 м – як і під час попереднього польоту.

Після встановленого рекорду команда Ingenuity Mars Helicopter планує четвертий політ через кілька днів.

Що передувало:

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Передісторія: