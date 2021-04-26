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Під час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд

Понеділок, 26 квітня 2021, 02:25

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.

Джерело: NASA

Деталі: За повідомленням агентства, вертоліт перевищив навіть показники, які він демонстрував під час тестування на Землі.

Безпілотник під час третього випробувального польоту подолав відстань у 50 метрів, це прирівнюють до більшої частини довжини футбольного поля.

Крім того, Ingenuity продемонстрував швидкість польоту – 2 м/с. А піднявся він на висоту 5 м – як і під час попереднього польоту.

Після встановленого рекорду команда Ingenuity Mars Helicopter планує четвертий політ через кілька днів.

Що передувало:

  • Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 
  • Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдруге провело успішні випробування вертольота Ingenuity, який доставили на Марс марсоходом Perseverance. Перед цим на планеті вперше отримали кисень із атмосфери.

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.

Українська правда
Теми: космос


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