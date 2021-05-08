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У Києві знову побільшало випадків коронавірусу

Субота, 8 травня 2021, 11:32
У Києві знову побільшало випадків коронавірусу
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві 7 травня виявили 753 випадки коронавірусу, 37 хворих померли і 1268 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському (113), Солом’янському (110) та в Дарницькому (103) районах.

Госпіталізовано 93 хворих на COVID-19 і 129 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Серед нових хворих – 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

З початку пандемії у Києві виявили 198 721 випадки коронавірусу, померли 4787 хворих, подолали COVID 127 886 киян.

Що передувало6 травня у Києві виявили 611 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали 1 303 людини.

5 травня у столиці виявили 622 випадки захворювання на коронавірус, одужали 704 людини.

За добу 7 травня в Україні виявили 8 710 випадків COVID-19, 370 летальних випадків та 19 408 одужань.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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