Ймовірна розмова Медведчука з ватажком "ДНР" Пушиліним: ЗМІ виклали запис
На сайті українського "24 каналу" з'явилося повідомлення про отримання запису можливої розмови кума Путіна й лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з очільником бойовиків ОРДО Денисом Пушиліним.
Джерело: публікація "24 каналу"
Деталі: На записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна, дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями. При цьому обидва бажають один одному "побільше перемог у житті".
За даними журналістів "24 каналу", дана розмова відбулася 9 травня 2015 року - тоді Медведчук зателефонував Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – днем народження та 9 травня.
У свою чергу чоловік з голосом, схожим на голос Пушиліна, дякує, та вітає співрозмовника у відповідь словами "дай нам бог побільше перемог у житті".
Цитата з розмови: "Вітаю, Денисе Володимировичу (ймовірно, говорить Медведчук - УП), по-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги".
Нагадаємо:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Статки лідера Опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі у порівнянні із 2019 роком, а більшість заощаджень він зберігає у російських рублях у білоруському банку.