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Війна на Донбасі: гібридні війська РФ знову обстріляли позиції ЗСУ

Субота, 8 травня 2021, 20:42

Ігноруючи домовленості про режим "тиші" поблизу лінії фронту російсько-окупаційні війська й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Штаб повідомляє, що з початку доби, 8 травня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, у районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Дослівно: "Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ".

Нагадаємо:

  • У п'ятницю, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
  • 6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.

Теми: війнаДонбасООСЗбройні силиРосія


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