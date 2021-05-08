Війна на Донбасі: гібридні війська РФ знову обстріляли позиції ЗСУ
Ігноруючи домовленості про режим "тиші" поблизу лінії фронту російсько-окупаційні війська й надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Штаб повідомляє, що з початку доби, 8 травня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.
Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, у районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Дослівно: "Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ".
Нагадаємо:
- У п'ятницю, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
- 6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.