Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

Неділя, 9 травня 2021, 21:15

У квітні представники ОРДЛО передали українській стороні свої списки на обмін полоненими.

Джерело: членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому, а то й більше. Весь цей час Україна наполягала на тому, щоб нам так само дзеркально були надані списки з боку ОРДЛО.

Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють".

Деталі: За її словами, це "маленький, але суттєвий крок, який дає надію, що все-таки ми дійдемо до того, що обмін відбудеться".

"Ще рано говорити, скільки осіб ми передамо і скільки отримаємо, тому що тільки почалася робота з цими списками", - зазначила Іванова.

Теми: полоненіОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги

Меркель сподівається, що нещеплені туристи зможуть подорожувати до ЄС цього літа

Брат королеви Британії таємно продає свої зв'язки з Кремлем - The Times

фотоАнтиугорські листівки на Закарпатті: найманці діяли за вказівкою кураторів з РФ

фото, відеоВ Україні у масових заходах до Дня перемоги взяли участь 40 тисяч людей

Усі новини...
полонені
Били й залякували бійців: двом охоронцям "в'язниці" бойовиків оголосили підозру
Перспективи обміну полоненими на Великдень не оптимістичні – Денісова
На окупованому Донбасі утримують близько 300 заручників – Арестович
Останні новини
21:15
Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін
20:40
В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини
20:37
Новини економіки: космічна програма, зростання імпорту бензину
19:55
Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги
19:28
NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети
18:39
ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин
18:05
У Литві підтвердили випадок бразильського штаму коронавірусу
17:56
В районі ООС у неділю без обстрілів
17:38
У січні-квітні 2021 імпорт бензинів виріс на 30%
17:32
В Україні додалося понад тисячу "матерів-героїнь"
Усі новини...