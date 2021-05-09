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Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

Неділя, 9 травня 2021, 21:15
Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін
фото Офісу президента

У квітні представники ОРДЛО передали українській стороні свої списки на обмін утримуваними особами.

Джерело: членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому, а то й більше. Весь цей час Україна наполягала на тому, щоб нам так само дзеркально були надані списки з боку ОРДЛО.

Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють".

Деталі: За її словами, це "маленький, але суттєвий крок, який дає надію, що все-таки ми дійдемо до того, що обмін відбудеться".

"Ще рано говорити, скільки осіб ми передамо і скільки отримаємо, тому що тільки почалася робота з цими списками", - зазначила Іванова.

Що передувало: 20 листопада 2020 року глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Україна передала російським окупантам список на взаємний обмін.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року — Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіОРДЛО
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