Тупицький нарешті прийшов до суду, але запобіжний захід йому не обирали

Ексглава Конституційного Суду Олександр Тупицький нарешті з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, де розглядалося клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі про підкуп свідка.

Джерело: засідання суду 1 червня

Пряма мова судді: "До суду надійшло клопотання з боку сторони обвинувачення про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу, зміст якого зводиться до того, що має місце скерування кримінального провадження до Подільського райсуду Києва, тобто закінчення стадії досудового розслідування, що виключає можливість та вирішення слідчим суддею питання про застосування запобіжного заходу".

Деталі: Захист не заперечував проти такого рішення прокурора.

Сторона обвинувачення на засідання не прийшла, а просто передала до суду клопотання про відкликання свого попереднього клопотання щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень.

Суддя після повернення з нарадчої кімнати оголосив, що нове клопотання прокурорів задовольнив.

Таким чином Тупицькому запобіжний захід не обирали.

Що було раніше: ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань), хоча сам суддя імітував її невручення.

Тупицький кілька разів ігнорував засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Передісторія: