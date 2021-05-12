Тупицький знову не прийшов на суд, прокурори просять примусового приводу
Печерський районний суд Києва вкотре через неявку на засідання відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду
Деталі: Адвокати повідомили, що Тупицький продовжує перебувати на лікуванні, й попросили про перенесення розгляду клопотання.
Також його захист вказав на те, що суд досі не розглянув скарги Тупицького на повідомлення йому про підозру.
Представники обвинувачення зазначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров'я не дозволяє підозрюваному явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає, і Тупицький використовує медичні документи, умисно затягуючи розгляд клопотання.
У зв'язку з цим прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу на судове засідання.
Суд задовольнив клопотання захисту й переніс слухання справи на 10.00 19 травня.
Що передувало:
- 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.
- Тупицький двічі ігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Останнього разу суддя мотивував це хворобою матері. Сторона обвинувачення наголошує, що жодних підтверджувальних документів на користь цього факту немає.
- ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань), хоча сам суддя імітував її невручення.
- У квітні Тупицький не з’являвся на засідання суду.