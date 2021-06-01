СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Працівники СБУ затримали на Львівщині двох "злодіїв у законі", проти яких раніше Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "28 травня у Стрию співробітники СБУ, включаючи ЦСО "А", провели низку спецоперацій.

Наразі тривають слідчі дії, до завершення яких розголошення додаткової інформації не є можливим".

Деталі: Подробиць СБУ не розкриває, водночас, за даними джерела УП, затримані – громадянин РФ Віктор Панюшин та грузин Реваз Катамадзе. Їх імена є у санкційному списку РНБО щодо "ворів у законі".

За даними ЗМІ, 62-річний Віктор Панюшин - відомий у кримінальному світі як "Вітя Пан", перебуває у розшуку Інтерполу.

Катамадзе – 47 років, у злочинному світі його знають як "Магало" або "Резо".

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