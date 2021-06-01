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СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Вівторок, 1 червня 2021, 15:19

Працівники СБУ затримали на Львівщині двох "злодіїв у законі", проти яких раніше Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "28 травня у Стрию співробітники СБУ, включаючи ЦСО "А", провели низку спецоперацій.

Наразі тривають слідчі дії, до завершення яких розголошення додаткової інформації не є можливим".

Деталі: Подробиць СБУ не розкриває, водночас, за даними джерела УП, затримані – громадянин РФ Віктор Панюшин та грузин Реваз Катамадзе. Їх імена є у санкційному списку РНБО щодо "ворів у законі".

За даними ЗМІ, 62-річний Віктор Панюшин - відомий у кримінальному світі як "Вітя Пан", перебуває у розшуку Інтерполу.

Катамадзе – 47 років, у злочинному світі його знають як "Магало" або "Резо".

Передісторія:

  • 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Зеленський уточнив, що санкції вводяться проти 557 ворів у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні. За словами Зеленського такий самий пакет санкцій застосовано до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • У травні українські правоохоронці затримали кількох кримінальних авторитетів.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ


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