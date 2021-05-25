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Ще двох кримінальних "авторитетів" з санкційного списку РНБО викрили правоохоронці

Вівторок, 25 травня 2021, 14:57
Ще двох кримінальних авторитетів з санкційного списку РНБО викрили правоохоронці

Поліцейські викрили одразу трьох кримінальних "авторитетів": двоє із них – із санкційного списку Ради Нацбезпеки й оборони.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Відомо, що усі троє перебувають у статусах так званих "смотрящих" – за азербайджанською діаспорою у Черкасах, за відділенням Херсонського СІЗО, а також за одним із районів Одещини. Першим двом повідомили про підозру, вони перебувають у санкційному списку РНБО. Третього впіймали - він переховувався від покарання.

Дослівно: "Зазначається, що кримінальний "авторитет" з Черкас був затриманий ще в березні цього року під час отримання грошей, які він вимагав від громадянина. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області отримали докази причетності зловмисника до встановлення та поширення злочинного впливу в місті та області. Зокрема, встановлено, що він вирішував питання у кримінальному середовищі, займався перерозподілом незаконно здобутих коштів та контролював постачання заборонених предметів у місцеві установи відбування покарань.

"Смотрящий" за одним із відділень Херсонського СІЗО відбуває там покарання за вчинення низки тяжких злочинів, у тому числі й умисного вбивства. Відомо, що він організував незаконний канал постачання наркотиків до установи – у цьому його викрили поліцейські у квітні цього року. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області отримали докази диктування "смотрящим" так званих "злодійських традицій" іншим утриманцям СІЗО, контролювання ним "общаку" та підтримання зв’язків з представниками регіонального криміналітету.

На Одещині оперативники викрили місцевого кримінального "авторитета", який намагався уникнути призначеного судом покарання. Відомо, що зловмисник має суттєві зв’язки з кримінальним середовищем, неодноразово входив до складу організованих угруповань, учасники яких займалися вимаганням грошей у фермерів, розбійними нападами та навіть викраденням громадян. У січні 2021 року суд визнав "авторитета" винним у вчиненні розбійного нападу на території Чернігівської області та призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі. Зловмисник намагався уникнути відбування покарання та переховувався від правоохоронців. Учора, 24 травня, поліцейські затримали його".

 

Нагадаємо:

  • 24 травня іноземного громадянина Гарніка Манукяна, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони затримали на Закарпатті.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".

Українська правда

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Теми: РНБОсанкції
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