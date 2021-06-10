Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російський суд визнав ФБК і штаби Навального екстремістськими

Четвер, 10 червня 2021, 00:58

На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на пресслужбу суду, російський опозиціонер Олексій Навальний у Facebook

Дослівно: "Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ" заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального".

Пряма мова Навального: "Я навіть не буду обговорювати юридичну сторону посміховища, званого в Росії "судом".

Досить сказати, що всі матеріали справи оголошені державною таємницею. Процес був закритий. А я сам в ньому не просто не брав участі, хоч ми і вимагали цього, мене навіть не запросили.

Ну і навіщо запрошувати Навального? Розглядається ж усього лише ФБК, засновником якого є О.Навальний.

І ще ось написано "штаби Навального". Так який стосунок він до цього має і навіщо йому виступати в цьому суді?"

Деталі: Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню.

Захисники ФБК, а також представники Мін'юсту і МВС перебували в суді 12,5 годин.

Засідання проходило в закритому режимі. Суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським.

В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні аркуші. Захист зажадав вилучити їх із матеріалів справи.

Навальний, прокоментувавши рішення суду, зазначив: "Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємось. Але від своїх цілей та ідей не відступимо".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.
  • Законопроект був внесений до Держдуми незабаром після того, як прокуратура Москви вимагала визнати ФБК Олексія Навального екстремістською організацією. ЗМІ стали називати ініціативу "законом проти ФБК".
  • Спочатку в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми, проте до другого читання внесли поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.

Теми: РосіясудНавальний


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID: Україна 42-га у світі за поширенням і 5-та в Європі за добовою смертністю

Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну

"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського

Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"

Усі новини...
Росія
"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського
Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО
У Швейцарії на запит США арештували росіянина, який надавав послуги Кремлю
Останні новини
08:00
Головні новини середи і ночі: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"
07:50
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
07:34
JBS заплатив хакерам $11 мільйонів викупу
07:14
Байден і Меркель обговорять "Північний потік-2" – Білий дім
06:33
COVID: Україна 42-га у світі за поширенням і 5-та в Європі за добовою смертністю
05:40
У Південній Кореї загинули 9 людей, коли 5-поверховий будинок обвалився на автобус
04:37
Тихановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка
03:38
Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту
02:53
Понад 8 тисяч військових ООС отримали обидва щеплення від коронавірусу
02:18
Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну
Усі новини...