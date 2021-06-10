Російський суд визнав ФБК і штаби Навального екстремістськими

На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на пресслужбу суду, російський опозиціонер Олексій Навальний у Facebook

Дослівно: "Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ" заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального".

Пряма мова Навального: "Я навіть не буду обговорювати юридичну сторону посміховища, званого в Росії "судом".

Досить сказати, що всі матеріали справи оголошені державною таємницею. Процес був закритий. А я сам в ньому не просто не брав участі, хоч ми і вимагали цього, мене навіть не запросили.

Ну і навіщо запрошувати Навального? Розглядається ж усього лише ФБК, засновником якого є О.Навальний.

І ще ось написано "штаби Навального". Так який стосунок він до цього має і навіщо йому виступати в цьому суді?"

Деталі: Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню.

Захисники ФБК, а також представники Мін'юсту і МВС перебували в суді 12,5 годин.

Засідання проходило в закритому режимі. Суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським.

В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні аркуші. Захист зажадав вилучити їх із матеріалів справи.

Навальний, прокоментувавши рішення суду, зазначив: "Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємось. Але від своїх цілей та ідей не відступимо".

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