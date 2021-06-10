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Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну

Четвер, 10 червня 2021, 02:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Берліні, що відмова уряду Німеччини постачати озброєння в Україну є політичним рішенням.

Джерело: Кулеба під час спільної пресконференції у Берліні з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Україна – це держава, на яку напали, яка захищається. Вона не використовує зброю для того, щоб захоплювати чужі території, вбивати громадян іншої держави у війні.

Тому ми розуміємо, що рішення, яке ухвалив уряд Німеччини, є політичним".

"Німеччина є суверенною державою. Вона має право ухвалювати ті рішення, які вона вважає ефективними та дієвими.

Ми вдячні Німеччині, що вона зосереджує свою увагу на політичному врегулюванні, і ми сподіваємося щиро, що саме ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати наші території".

Деталі: Кулеба акцентував, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати чи купувати зброю за кордоном, а також немає і жодної юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яке не дозволяє продавати зброю Україні.

Водночас глава МЗС України наголосив, що Німеччина має право на ухвалення таких рішень, і подякував за зосередженість ФРН на політичному врегулюванні війни на сході України.

Поряд з тим глава української дипломатії висловлює побоювання через можливість ескалації ситуації та нових атак з боку Росії.

"Але ми маємо бути відверті, що якщо ці зусилля (з політичного врегулювання – ред.) не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія є озброєною більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент в нашому розпорядженні", – підкреслив Кулеба.

Глава МЗС висловив сподівання, що до цього сценарію справа не дійде, і "ніхто ніколи не пожалкує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати".

Міністр додав, що Україна виступає за мирне і політичне врегулювання конфлікту, де, за його словами, підтримка Німеччини є абсолютно фундаментальною.

Передісторія:

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Німеччини і 8 червня обговорив з німецькими посадовцями будівництво газогону "Північний потік-2", функціонування Нормандського формату і визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччиназброя


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